Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: приступили к ремонту автомобильной дороги Пиренга – Ковдор

В южной части Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт автомобильной дороги Пиренга - Ковдор на участке км 39 – км 54 (выборочно).

В настоящее время подрядная организация завершила подготовительные работы по организации дорожного движения (установку временных дорожных знаков и информационных щитов) и приступила к фрезерованию существующего дорожного покрытия.

В процессе ремонта запланировано обновление дорожного полотна, расчистка площадей от кустарника, прочистка кюветов, укрепление обочин с добавлением материала от фрезерования, нанесение горизонтальной разметки краской с микростеклошариками.

Общая протяжённость автомобильной дороги составляет 101 километр. Её поэтапное приведение в нормативное состояние осуществляется с 2020 года.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорога Пиренга - Ковдор служит единственным транспортным маршрутом, соединяющим город Ковдор с федеральной автомагистралью Р-21 «Кола». Она обеспечивает перевозку грузов, движение общественного транспорта, доставку строительных материалов для нужд населения и предприятий Ковдорского горно-обогатительного комбината. Помимо этого, дорога играет важную роль в обеспечении связи между населёнными пунктами и железнодорожной веткой Пинозеро - Ковдор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549654/#&gid=1&pid=1