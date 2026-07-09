Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: продолжается ремонт автодороги Мишуково – Снежногорск

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт автодороги Мишуково – Снежногорск с 30 по 38 км.

Завершена укладка верхнего слоя дорожного покрытия проезжей части, дорожники приступили к планировке обочин. Впереди устройство покрытия на съездах и посадочной площадке.

Кроме того, на этой же дороге ведётся выборочный ремонт участка с 0 по 9 километр и устройство остановочных пунктов пассажирского транспорта.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области/

Напомним, что движение во время ремонта не перекрывается. Все работы ведутся поочередно на одной половине проезжей части. Транспортная доступность объектов сохраняется.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570847/#&gid=1&pid=2