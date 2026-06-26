Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: проверка качества выполненных работ на автодороге Умба - Кандалакша

Подходит к завершению ремонт автодороги Умба – Кандалакша с 51 по 60 км (выборочно). Подрядчики выполнили укладку верхнего слоя «дорожной одежды», заменив 7,74 км покрытия. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Для проверки качества выполненных работ и определения физико-механических характеристик уложенного асфальта на объект ремонта выехала дорожная лаборатория. Специалисты провели отбор кернов на выборочных участках дороги для определения толщины асфальтированного слоя, степени его уплотнения и уровня водонасыщенности.

Только после проведения испытаний и подтверждения качества выполненных работ, объект будет принят в эксплуатацию, и «Мурманскавтодор», как заказчик, приступит к процедуре оплаты работ по государственному контракту.

На все выполненные работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570097/#&gid=1&pid=1