Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: путепровод через железнодорожные пути в Апатитах готов на 80%

В рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт путепровода через железнодорожные пути на километре 1+890 объездной автодороги города Апатиты.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, объём ремонта на объекте был рассчитан на два года. В 2024 году завершены работы на левой стороне сооружения. В летний строительный сезон 2025 года мостовики приступили к ремонту на правой стороне моста.

К настоящему моменту закончены работы по ремонту мостового полотна с устройством гидроизоляции, опор и пролетного строения, установлены лестничные сходы и водоотводные лотки, а также выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день реализовано 80% мероприятий.

Сейчас специалисты занимаются укреплением откосов насыпи путём монтажа георешётки с последующей засыпкой щебнем. Далее мостовики приступят к устройству верхнего слоя дорожного покрытия, установке барьерного ограждения и окраске пролётного строения и опор.

