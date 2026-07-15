Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: работы на объектах нашего региона в самом разгаре

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в областном центре на улице Скальная продолжаются работы, уже выполняется укладка верхнего слоя асфальтобетона. Напомним, что протяженность работ на данном участке составляет более 500 метров.

На улице Павлика Морозова подрядчик выполняет укладку асфальтобетона на тротуарах. Ремонтируемый участок является социально значимым, так как рядом находятся школа №26, детский сад №57, Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова и областная детская больница.

Также дорожная кампания продолжается в муниципальных образованиях региона. В Полярных Зорях в рамках народной программы «На Севере — жить!» на сегодняшний день уже завершена значительная часть работ: выполнено асфальтирование дороги по улице Строителей до улицы Сивко. На данном участке осталось нанести дорожную разметку. Помимо этого, уделяется пристальное внимание улучшению транспортной доступности социальных объектов в городе. В настоящее время активно ведётся ремонт участка дороги по улице Белова. Также выполнен ремонт участка дороги в районе улицы Пушкина.

Активно ведутся работы и в населённом пункте Зашеек. На сегодняшний день работы выполнены уже на 60%. Как только завершится асфальтирование в Полярных Зорях, подрядчик приступит к аналогичным работам в Зашейке, что позволит комплексно решить вопросы благоустройства в муниципалитете. Все запланированные дорожные работы ведутся строго по утвержденному графику.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, обновление дорожной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов для улучшения качества жизни северян и обеспечения комфортных условий для всех жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571103/#&gid=1&pid=2