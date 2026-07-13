Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: работы на путепроводе мостового перехода через Кольский залив продолжаются

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонтные работы на путепроводе, являющемся ключевым элементом мостового перехода через Кольский залив. Работы ведутся на левобережной эстакаде, обеспечивающей въезд и съезд автотранспорта с Кольского моста.

В настоящее время специалисты подрядной организации выполняют пескоструйную очистку балок пролетного строения. Данный этап необходим для подготовки железобетонных поверхностей к последующей антикоррозийной обработке, что позволит существенно увеличить срок службы конструкций и защитить их от воздействия агрессивной среды. Параллельно мостовики приступили к установке и армированию деформационных швов — важнейших элементов, обеспечивающих надежность и долговечность дорожного полотна.

Общая протяжённость ремонтируемого участка, включая левобережную транспортную развязку, составляет порядка 1,5 км. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие на участке, заменены барьерные ограждения и отремонтированы опоры путепровода.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, все работы ведутся в строгом соответствии с утверждённым графиком и техническим заданием.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570991/#&gid=1&pid=1