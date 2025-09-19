Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.25 14:30

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: ремонт путепровода через железную дорогу на автоподъезде к Апатитам близится к завершению

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонты двух мостовых сооружений на региональных автомобильных дорогах Мурманской области.

Ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автодороги города Апатиты близится к завершению. Здесь практически закончены работы по установке водоотводных устройств. Мостовики выполняют устройство деформационных швов, защитного и барьерного ограждения. Ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия – как на мостовом сооружении, так и на подходах к мосту. Общее выполнение составляет более 90%.

Работы также ведутся на мосту через реку Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты. Мостовики выполнили работы по укреплению конусов матрасами Рено с каменной наброской, завершается армирование шкафной стенки на четвёртой опоре и заделка межбалочных швов и консолей с правой стороны. Сейчас подрядчик приступил к устройству лестничных сходов. Общее выполнение по объекту - 60%.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, все мероприятия осуществляются в строгом соответствии с утвержденными графиками работ. На выполненные работы распространяются гарантийные обязательства, в период действия которых подрядчик должен устранять выявленные дефекты за свой счёт.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553623/#&gid=1&pid=2

