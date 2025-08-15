Нацпроект «Инфраструктура для жизни» в Мурманске: на улице Магомета Гаджиева началась укладка верхнего слоя асфальта
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируется 10 объектов улично-дорожной сети. Завершён ремонт двух участков на Верхне-Ростинском шоссе, ещё четыре – в высокой степени готовности:
— просп. Героев-североморцев (от железнодорожного переезда до участка с кольцевым движением);
— ул. Полярные Зори (от ул. Карла Маркса до просп. Ленина);
— пр. Связи вдоль домов №13 корп. 1, №13 корп. 2, №11 корп. 1, №11 корп. 2 по ул. Старостина;
— просп. Кольский (от ост. «ул. Морская» до пр. Автопаркового).
Вчера подрядная организация вышла на укладку верхнего слоя асфальтобетона на улице Магомета Гаджиева. Ремонтируемый участок соединяет две основные транспортные артерии Ленинского округа: улицу Свердлова – на объекте выполняются дорожные работы в рамках нацпроекта, а также проспект Героев-североморцев.
Ремонт идёт в хорошем темпе, на все выполняемые работы распространяются гарантийные обязательства подрядчика, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551812/#&gid=1&pid=1