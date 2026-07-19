Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в Мурманске прошёл общественный контроль ремонта на улице Книповича

В конце недели в Мурманске состоялся очередной выездной мониторинг хода ремонтных работ на улице Академика Книповича — на участке от улицы Полярные Зори до улицы Радищева. Объект приводится в нормативное состояние в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В выезде приняли участие и.о. заместителя Губернатора Мурманской области - министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев, глава города Мурманска Иван Лебедев, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич и депутаты Мурманской областной Думы, члены фракции «Единая Россия» Роман Пономарев и Евгений Тарбаев.

«Нацпроектом охватываются не только автомобильные дороги, но и пешеходные зоны. На данном участке выполнен большой объём работ по устройству пешеходных лестниц — это делает маршруты для жителей более безопасными и комфортными. Комплексный подход к ремонту позволяет создавать полноценное городское пространство, где учтены интересы и водителей, и пешеходов», — прокомментировал Олег Стародубцев.

«Готовность объекта превышает 90%. Завершается устройство верхнего слоя асфальта, установлены бордюры, идёт монтаж ограждений. Параллельно идут работы на прилегающей инфраструктуре. На участках с интенсивным движением, в том числе и на Книповича, подрядчик использует ЩМА-16 — морозостойкий, водонепроницаемый и устойчивый к перепадам температур материал. Ведь один из важнейших наших приоритетов — долговечность», — отметил глава города Иван Лебедев.

«Работы идут в хорошем темпе. Только на этом участке обновляется более 10 тысяч кв. метров асфальтового покрытия, а в целом по городу в ремонте находится около 18 км улично-дорожной сети. Протяжённость серьёзная. Те сложности, с которыми сейчас сталкиваются водители и пешеходы, — временные неудобства, которые необходимы для создания качественной и безопасной городской инфраструктуры. Всё делается на благо жителей», — подчеркнул Роман Пономарев.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в текущем дорожно-строительном сезоне в областном центре будет обновлено 38 объектов улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571326/#&gid=1&pid=1