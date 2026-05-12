Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в Мурманске ремонтируют улицу Беринга

В Мурманске продолжаются масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядная организация приступила к ремонту улицы Беринга, где особое внимание будет уделено не только дорожному полотну, но и инфраструктуре для пешеходов.

Согласно проекту, подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия как на проезжей части, так и на тротуарах. Для повышения безопасности дорожного движения будут установлены новые бортовые камни и пешеходные ограждения.

Особое внимание уделено удобству маломобильных групп населения: на обновленных тротуарах появится тактильная плитка. Кроме того, приведут в порядок лестницы — их отремонтируют и оснастят новыми поручнями. Также запланировано восстановление дорожных колодцев и устройство газонов с посевом трав.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в текущем году к 110-летию Мурманска в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 13 участков дорог, еще 16 участков обновят по народной программе «На Севере — жить!». Работы ведутся с учётом пожеланий жителей региона, которые неоднократно обращали внимание на состояние дорожного покрытия и пешеходных зон.

