Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в Мурманске увеличиваются объёмы дорожных работ

В Мурманске продолжает активно набирать обороты дорожная кампания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядные организации уже вышли на несколько объектов. Демонтажные работы начались на улицах Скальная, Беринга, Юрия Гагарина (участок от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова) и на улице Академика Книповича (участок от улицы Полярные Зори до улицы Радищева).

На улице Юрия Гагарина продолжаются работы, подрядная организация ремонтирует участок до улицы Гаджиева. На сегодняшний день дорожники приступили к установке бордюрного камня вдоль всей проезжей части.

Кроме этого, по народной программе «На Севере – жить!» также ведутся демонтажные работы на проспекте Кирова (участок от улицы Марата до проспекта Кольского) и на проспекте Кольский (участок от дома № 58 на проспекте Кольском до примыкания к улице Морской).

В процессе ремонта на всех объектах обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнят устройство тротуаров, заменят бордюры и восстановят колодцы, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

