9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
Мурманская область. Арктика (16+)

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в Мурманске увеличиваются объёмы дорожных работ

В Мурманске продолжает активно набирать обороты дорожная кампания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядные организации уже вышли на несколько объектов. Демонтажные работы начались на улицах Скальная, Беринга, Юрия Гагарина (участок от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова) и на улице Академика Книповича (участок от улицы Полярные Зори до улицы Радищева).

На улице Юрия Гагарина продолжаются работы, подрядная организация ремонтирует участок до улицы Гаджиева. На сегодняшний день дорожники приступили к установке бордюрного камня вдоль всей проезжей части.

Кроме этого, по народной программе «На Севере – жить!» также ведутся демонтажные работы на проспекте Кирова (участок от улицы Марата до проспекта Кольского) и на проспекте Кольский (участок от дома № 58 на проспекте Кольском до примыкания к улице Морской).

В процессе ремонта на всех объектах обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнят устройство тротуаров, заменят бордюры и восстановят колодцы, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567001/#&gid=1&pid=6

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Наш регион-51

