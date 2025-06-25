Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в Мурманске в план дорожных ремонтов включён ещё один участок – работы уже ведутся

С целью реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в результате экономии средств, выделенных на ремонт дорог, принято решение отремонтировать дополнительный участок в городе Мурманске. Заключён контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на улице Магомета Гаджиева. Работы уже ведутся.

Ремонтируемый участок соединяет две основные транспортные артерии Ленинского округа города Мурманска: улица Свердлова – на объекте выполняются дорожные работы в рамках нацпроекта, а также проспект Героев-североморцев.

В настоящее время подрядная организация выполняет демонтажные работы. В ходе ремонта будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменен бортовой камень, восстановлены колодцы с заменой люков/решеток, а также обустроены газоны.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время в областном центре также ведутся дорожные работы по нацпроекту на проезде Нагорный, проспектах Кольский и Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением), улицах Полярные Зори, Старостина, проезде Связи, Верхне-Ростинском шоссе (от ул. Домостроительной до Восточной объездной дороги).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549126/#&gid=1&pid=1