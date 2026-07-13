Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: закончен ремонт автомобильной дороги Умба – Кандалакша

В Мурманской области продолжается планомерное приведение к нормативам одной из транспортных артерий Кандалакшского района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На автомобильной дороге Умба – Кандалакша завершены ремонтные работы на очередном участке трассы, имеющей важное социально-экономическое и туристическое значение.

Подрядной организацией выполнен комплексный ремонт участка с 51 по 60 километр. Общая протяжённость обновлённого полотна составила 7,74 километра.

В рамках проведения работ специалисты уложили новое дорожное покрытие, особое внимание уделили водоотведению: выполнена планировка обочин с обеспечением необходимых поперечных уклонов, а также проведено укрепление краевых зон с использованием материала, полученного в результате фрезерования старого покрытия.

Для повышения безопасности дорожного движения на участке нанесена горизонтальная дорожная разметка с применением микростеклошариков, обеспечивающих высокую световозвращающую способность в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Напомним, что общая протяжённость автодороги Умба – Кандалакша составляет 109 километров. С 2019 года она поэтапно приводится в нормативное состояние в рамках национального проекта, инициированного Президентом России. За это время дорожные службы уже отремонтировали участки общей протяжённостью более 25 километров. Среди значимых объектов – мостовой переход через ручей Верес на 59 километре, который также был полностью обновлен.

Таким образом, с 2019 года в нормативное состояние приведено уже почти 33 километра данной автодороги.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, транспортная магистраль Умба – Кандалакша является одной из протяжённых региональных дорог Мурманской области. Именно с неё для большинства путешественников начинается знакомство с живописным Терским берегом. Маршрут проходит вдоль сурового и красивого Кандалакшского залива, через меняющиеся северные ландшафты и ведёт в одно из древнейших поморских сёл – Умбу.

Повышение транспортной доступности этого направления способствует не только комфортным поездкам местных жителей, но и развитию туристического потенциала региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570968/#&gid=1&pid=4