Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: завершён ремонт автодороги Кандалакша — Полярные Зори

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен выборочный ремонт автомобильной дороги регионального значения Кандалакша — Полярные Зори на участке с 3-го по 12-й километр.

Подрядной организацией уложено новое асфальтобетонное покрытие на протяжении 5 километров, расчищена полоса отвода от кустарника и мелколесья на площади 3 гектара, спланированы обочины с восстановлением нормативных поперечных уклонов. Дополнительно укреплено 10 тысяч квадратных метров откосов материалом от фрезерования, нанесена горизонтальная разметка площадью 1500 квадратных метров с применением световозвращающих микростеклошариков, а на 8-м километре заменена водопропускная труба с укреплением входного и выходного оголовков матрасно-габионными конструкциями.

Автомобильная дорога Кандалакша — Полярные Зори является дублирующим маршрутом федеральной дороги Р-21 «Кола», обеспечивая подъезд к Кольской АЭС и Нивским ГЭС, а также служит круглогодичным проездом для жителей посёлка Нивский к объектам социальной инфраструктуры.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, этот объект стал третьим на юге Мурманской области в текущем сезоне, приведенным к нормативному состоянию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571769/#&gid=1&pid=3