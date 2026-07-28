Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 25000 человекФестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в Мончегорске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 12:30

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: завершён ремонт автодороги Кандалакша — Полярные Зори

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен выборочный ремонт автомобильной дороги регионального значения Кандалакша — Полярные Зори на участке с 3-го по 12-й километр.

Подрядной организацией уложено новое асфальтобетонное покрытие на протяжении 5 километров, расчищена полоса отвода от кустарника и мелколесья на площади 3 гектара, спланированы обочины с восстановлением нормативных поперечных уклонов. Дополнительно укреплено 10 тысяч квадратных метров откосов материалом от фрезерования, нанесена горизонтальная разметка площадью 1500 квадратных метров с применением световозвращающих микростеклошариков, а на 8-м километре заменена водопропускная труба с укреплением входного и выходного оголовков матрасно-габионными конструкциями.

Автомобильная дорога Кандалакша — Полярные Зори является дублирующим маршрутом федеральной дороги Р-21 «Кола», обеспечивая подъезд к Кольской АЭС и Нивским ГЭС, а также служит круглогодичным проездом для жителей посёлка Нивский к объектам социальной инфраструктуры.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, этот объект стал третьим на юге Мурманской области в текущем сезоне, приведенным к нормативному состоянию.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571769/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова». Документальный цикл (16+)15:40«Города Югры». Познавательная программа (12+)16:05«Легенды русского балета». Документальный фильм, 5 сезон (16+)
-PRO Деньги (16+)Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять