Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: завершён ремонт мостового сооружения через реку Кола

Завершён ремонт мостового сооружения через реку Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, который выполнялся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В процессе ремонта были выполнен ремонт пролётного строения и опор моста. На мостовом полотне произведено покрытие поверхности многослойной напыляемой гидроизоляцией, устройство выравнивающего слоя проезжей части из бетона, нижнего и верхних слоев асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров. Выполнена замена системы водоотвода, деформационных швов, барьерного и перильного ограждения. Произведены работы по устройству сопряжения моста с насыпью. На подходах к мосту также выполнены работы по устройству дорожной одежды и лестничных сходов.

На заключительном этапе мостовики выполнили работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, сигнальных столбиков, а также информационного щита национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, данное мостовое сооружение является единственной транспортной артерией ведущей к федеральной автодороге Р-21 «Кола». На все выполненные работы распространяются гарантийные обязательства.

