Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: завершён ремонт на автоподъезде к городу Полярные Зори

В Мурманской области завершён первый объект ремонта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Полностью отремонтирована автомобильная дорога регионального значения «Автоподъезд к г. Полярные Зори» протяжённостью 2,2 километра.

В процессе работ было заменено дорожное покрытие: устроен верхний слой площадью более 17 тысяч кв. метров. Также произведена планировка обочин на площади 11 тысяч кв. метров и нанесена новая горизонтальная разметка со световозвращающими элементами для лучшей видимости в тёмное время суток общей площадью более 660 кв. метров.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, эта дорога соединяет город Полярные Зори с федеральной трассой Р-21 «Кола». По ней ежедневно добираются до места службы сотрудники Кольской АЭС и Нивских ГЭС. Также дорога обеспечивает транспортную связь для жителей посёлка Нивский и других населённых пунктов при поездках в Кандалакшу и Мурманск. От её состояния напрямую зависит комфорт и безопасность тысяч людей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569185/#&gid=1&pid=4