Нацпроект «Культура»: до конца года в Мурманской области будет открыто ещё 4 модельные библиотеки

Успешная реализация нацпроекта «Культура» и всесторонняя поддержка библиотечного дела со стороны губернатора Андрея Чибиса позволили Кольскому Заполярью стать лидером Северо-Западного федерального округа по числу модельных библиотек.

«Первая в этом году модельная библиотека открылась в Коле в рамках проведения Всероссийского библиотечного конгресса в июне. На этот проект было направлено 10 миллионов рублей. Это событие стало частью глобальной реновации Межпоселенческой библиотеки Кольского района: ранее здесь был проведён капитальный ремонт, а также создан уникальный интерактивный Центр славянских культур и открыто молодёжное пространство «СОПКИ», – рассказала вчера первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, осенью 2023 года планируется открыть ещё четыре новых пространства: модернизация коснётся Центральной библиотеки имени Н.В. Колычева в Кандалакше, Мурмашинской городской библиотеки, филиала №5 Центральной городской библиотеки Мурманска и библиотеки посёлка Высокий. В общей сложности на обновление библиотек по модельному стандарту в этом году область получила 40 млн рублей из федерального бюджета.

«На сегодняшний день в регионе открыто и успешно работает 20 современных и комфортных обновлённых библиотек, это самый высокий показатель среди субъектов Северо-Запада страны и четвёртый – по всей России. Обновлённые библиотеки становятся точками притяжения северян всех возрастов и пользуются популярностью не только как книгохранилища, но и как площадки для раскрытия творческого потенциала, интересного досуга и ярких культурных событий», – прокомментировала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru