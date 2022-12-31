Нацпроект «Культура»: экспозиция Мурманского областного художественного музея обзавелась профессиональным аудиогидом
Экспонаты постоянной выставки Мурманского областного художественного музея «Отечественное изобразительное искусство XVII–ХХI веков», размещенные на музейной платформе «Артефакт», получили профессиональный аудиогид. Проект реализован при поддержке национального проекта «Культура».
Напомним, что в этом году экспозиция областного художественного музея, представленная на платформе под названием «Мир изобразительного искусства» в число победителей конкурсного отбора среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на цифровой платформе «Артефакт» – из более 1500 заявок от учреждений культуры со всей России было отобрано 75 лучших.
Благодаря поддержке федерального минкульта для выставки областного художественного музея были записаны аудиогиды на русском и английском языках, произведена профессиональная редактура и перевод текстов и описаний на английский язык. Их можно прослушать как в приложении и на сайте «Артефакта», так и в здании музея – достаточно навести камеру телефона на размещенный под картинами QR-код. А для тех, кто хочет проверить свои знания о постоянной экспозиции, в приложении и на сайте платформы подготовлена небольшая викторина о представленных произведениях.
«Мир изобразительного искусства» – выставка, состоящая из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея. Первый из них посвящён русскому искусству XVIII—ХIХ вв. Второй раздел содержит коллекцию произведений 1950–1980 годов, состоящую из живописных работ ведущих мастеров, таких как: Борис Иогансон, Дмитрий Мочальский, Евсей Моисеенко и многих других. В экспозиции также представлен отдельный раздел, который посвящен изобразительному искусству на Кольском полуострове. Объединяя произведения разных эпох, выставка дает представление о развитии русского изобразительного искусства с XVIII века по наши дни.
Как сообщает региональное Министерство культуры, с помощью платформы «Артефакт» у жителей всего мира есть возможность зайти и познакомиться с фондовым собранием Мурманского областного художественного музея, который присоединился к проекту в 2019 году. На платформе «Артефакт» также размещены другие экспозиции музея, ознакомиться с ними можно по ссылке: https://ar.culture.ru/ru/museum/murmanskiy-oblastnoy-hudozhestvennyy-muzey, однако опробовать технологию дополненной реальности в полном объёме можно лишь придя в музей.
Фото: https://gov-murman.ru