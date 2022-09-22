Нацпроект «Культура»: Мурманская область получит 40 млн рублей на создание новых модельных библиотек

В 2023 году в Мурманской области появится ещё 5 модельных библиотек. Решением Минкультуры России из федерального бюджета регион получит 40 млн рублей на обновление библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

В конкурсном отборе победили пять проектов нашего региона: Центральная библиотека имени Н.В. Колычева в Кандалакше, Мурмашинская городская библиотека, Межпоселенческая библиотека Кольского района, Филиал №5 Центральной городской библиотеки Мурманска, а также библиотека посёлка Высокий.

С учётом готовящихся к открытию в 2023 году модельных библиотек в Мурманской области к октябрю следующего года будет 24 учреждения, оснащённых по этому стандарту. Это обеспечит Кольскому Заполярью третье место в России по числу победивших в федеральном конкурсном отборе заявок.

В целом, в результате конкурсного отбора этого года в число победителей вошло 218 муниципальных библиотек по всей стране. Модернизация охватит 79 субъектов Российской Федерации. Общий размер финансирования из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек составит 1 млрд 530 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мурманской области на сегодняшний день создано 16 библиотек нового поколения, а до конца октября распахнут двери обновленные учреждения в Мурманске, Ковдоре и Полярном.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262914%2Fwall-139605315_19986