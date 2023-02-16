Нацпроект «Культура»: «Пушкинской картой» активно пользуется уже более 30 тысяч молодых северян

В Мурманской области расширяется список учреждений, на мероприятия которых можно попасть по «Пушкинской карте». К внушительному перечню областных и муниципальных учреждений культуры добавились и кинотеатры.

Напомним, что программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи реализуется в нашем регионе и всей стране в рамках национального проекта «Культура». По «Пушкинской карте» северяне от 14 до 22 лет могут посещать 46 кинотеатров, театров, музеев и других учреждений культуры Кольского Заполярья. На эти цели ежегодно бюджет карты её обладателя пополняется на 5 тысяч рублей.

Мурманская областная научная библиотека предлагает молодым северянам посетить сеансы в планетарии и обучиться работе в графических редакторах, в областной филармонии можно сходить на концерт местных и столичных артистов, а репертуар заполярных театров обязательно содержит постановки, которые можно посетить по «Пушкинской карте». В марте к программе присоединится Мурманская областная детско-юношеская библиотека. А уже сейчас картой можно оплатить билет в кинотеатр на показы российских фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино, и классики отечественного кинематографа.

С момента старта программы «Пушкинская карта» в Мурманской области уже оформлено более 30 тысяч карт, с помощью которых молодые северяне оплатили более 15 тысяч билетов. Актуальные афиши мероприятий можно найти на сайте Культура.РФ, а также в официальной группе Министерства культуры Мурманской области «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru