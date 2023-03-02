Нацпроект «Культура»: у музея Полярного появится мультимедийный гид

Городской историко-краеведческий музей Полярного стал победителем отбора национального проекта «Культура» в части создания мультимедиа-гидов на цифровой платформе «Артефакт».

В состав войдёт 40 экспонатов, которые отражают важнейшие этапы становления города и флота от древнейших времен до сегодняшних дней. Это орудия труда и останки древнего человека, предметы ремесла и промысла поморов, работы известных художников и скульпторов, трудившихся в Полярном, личные предметы военачальников – все эти предметы хранят историю города.

Благодаря мультимедиа-гиду посетители музея Полярного, при наведении камеры смартфона на специальный QR-код, смогут получить дополнительную информацию об экспонатах в виде аннотаций, дополнительных изображений и специальных «точек интереса» – элементов, которые акцентируют внимание на деталях или сообщающие краткую информацию о предмете.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, платформа «Артефакт» разработана федеральным минкультуры для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. Благодаря интеграции с платформой посетители видят не только произведения искусства, но и элементы дополненной реальности, которые помогают узнать больше об экспонатах. Проект также позволяет виртуально посетить выставки сотен музеев по всей России.

Ранее в число победителей конкурсного отбора вошла экспозиция областного художественного музея «Мир изобразительного искусства». Благодаря поддержке федерального Минкультуры для выставки были записаны аудиогиды, произведена профессиональная редактура и перевод текстов. Кроме того, для посещения на платформе стало доступно уже семь выставок художественного музея. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru