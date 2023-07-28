Нацпроект «Культура»: в Мурманской области откроется десятый виртуальный концертный зал

К концу 2023 года в учреждениях культуры Кольского Заполярья при поддержке федерального бюджета будет функционировать 10 виртуальных концертных залов, созданных в рамках национального проекта «Культура».

«В Мурманской области современные пространства, оборудованные высокопрофессиональной техникой, создаются с 2019 года. Трансляции выступлений именитых российских и зарубежных коллективов уже могут посетить жители Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Кировска, Полярного, Ковдора, Оленегорска и Апатитов. До конца года виртуальный концертный зал будет открыт и в Полярных Зорях», – прокомментировала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В городе атомщиков современное цифровое пространство будет создано на базе Городского Дворца культуры. Оборудование, которое будет установлено в зале, позволяет транслировать на большой экран выступления известнейших российских и зарубежных музыкантов и постановки ведущих театральных коллективов без потери качества, сохраняя чистоту и качество изображения и звука, а также создавая у зрителей эффект присутствия на концертах. На создание зала регион получил федеральную поддержку в размере 2,5 млн рублей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в мае этого года виртуальный концертный зал на 108 мест открылся в Детской музыкальной школе Заозерска. Созданный в рамках нацпроекта «Культура» он стал местом культурного отдыха жителей города, в котором можно приобщиться к мировых шедеврам. Особое значение работа зала имеет для юных северян: теперь ребята с раннего возраста могут развивать насмотренность и раскрывать свой творческий потенциал.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457263078%2Fwall-171749274_29743