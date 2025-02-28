Нацпроект «Культура»: в Мурманской области за 2019-2024 г.г. капитально отремонтировано 13 зданий учреждений культуры и реконструирован драматический театр

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ещё одной темой доклада первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко на заседании областного правительства стали итоги работы в рамках национального проекта «Культура».

В конце прошлого года Мурманская область завершила реализацию задач нацпроекта, достигнув 100% выполнения плановых показателей. Так, за период с 2019-го по 2024 год в регионе капитально отремонтировано 13 учреждений культуры и проведена масштабная реконструкция Мурманского областного драматического театра.

Реконструкция областного драмтеатра завершилась в 2021 году. В ходе работ не только обновлены внутренние помещения, но и установлено современное сценическое оборудование. Одними из ключевых новшеств стала установка грузовых и пассажирских лифтов. Также был построен новый административно-хозяйственный корпус, установлена новая система пожаротушения и заменены инженерные системы, что сделало театр полностью соответствующим современным требованиям безопасности. Несмотря на масштабные изменения, авторы проекта и строители бережно сохранили историческое наследие. Мозаичные панно в фойе второго этажа, потолочные фрески в большом зале, лепные балконы и элементы фасада были тщательно отреставрированы. Также проведена работа по благоустройству территории вокруг театра. Эти изменения позволят использовать здание долгие годы, обеспечивая комфорт для всех его посетителей.

В число капитально отремонтированных учреждений вошли следующие объекты. Проведены работы по обновлению сельского дома культуры «Космос» в Зареченске и Туломского сельского Дома культуры. В посёлке Минькино построен новый культурно-досуговый центр. Выполнены ремонтные работы крыльца и парапета Центра творчества и досуга в Гаджиево и его обособленного структурного подразделения — сельского клуба в Оленьей Губе. Кроме того, отремонтированы детская художественная школа в Мурманске, детские музыкальные школы в Оленегорске и Апатитах, а также детские школы искусств в Коле, Гаджиево, Мурманске и Ковдоре. Эти мероприятия в рамках нацпроекта направлены на создание комфортных условий для развития культурного досуга и творчества в регионе, самореализации и повышению мастерства талантливых северян. Также в 2019 году был завершен капитальный ремонт областного театра кукол. Его реконструкция стала первым в стране проектом, успешно реализованным по нацпроекту «Культура».

«В рамках национального проекта также реализован популярный и значимый проект — создание виртуальных концертных залов. Такие залы открыты в 12 муниципалитетах, и на данный момент в них прошло уже почти 30 тысяч показов. Я напомню, что они дают возможность смотреть интересные, знаковые постановки и по России, и по миру, обеспечивая доступ к современному искусству и классике на самом высоком уровне. Ещё в рамках нацпроекта проведены 96 фестивалей детского творчества всех жанров, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. Это отдельное важное направление работы. Также были оборудованы 6 музеев и созданы 37 мультимедийных аудиогидов по современным стандартам, которые теперь доступны по всей области. Особое внимание уделено развитию волонтерства в сфере культуры. Благодаря проекту почти 5000 человек стали волонтерами культуры, что делает этот проект не только полезным, но и по-настоящему душевным» — отметила Оксана Демченко.

Кроме того, в рамках нацпроекта 17 детских школ искусств обновлены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создан автоклуб в Печенге, реализованы 10 новых театральных постановок. Открыты 27 модельных библиотек, что выводит регион на первое место по Северо-Западу и второе место по России.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, с 2020 года на развитие сферы культуры в регионе направлено 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/