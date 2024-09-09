Нацпроект «Культура»: в Североморске и Заполярном созданы виртуальные концертные залы

При поддержке нацпроекта «Культура» в Североморске и Заполярном появились виртуальные концертные залы.

Новые пространства созданы в муниципальных музыкальных школах. Современное высокотехнологичное оборудование, установленное за счёт федерального бюджета, муниципальных средств и регионального плана «На Севере – жить» позволяет без потери качества транслировать концерты и спектакли ведущих учреждений культуры страны.

Показы будут включены в учебные планы и программы музыкальных школ. Ряд трансляций также будет проходить для всех желающих жителей муниципалитетов – каждое пространство рассчитано на 80 зрителей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за годы реализации нацпроекта виртуальные концертные залы созданы в 12 учреждениях культуры Мурманской области. Кроме того, при поддержке регионального правительства современное оборудование для обеспечения трансляций было установлено в Мурманской областной филармонии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/