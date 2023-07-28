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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.23 16:30

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области реализуется с перевыполнением плана

По итогам первого полугодия 2023 года количество действующих микрозаймов, предоставленных «ФОРМАП» предпринимателям, составило 666 единиц. Выданные Фондом поручительства по кредитам предпринимателей в коммерческих банках на сумму 328,73 млн рублей позволили им привлечь 690,25 млн кредитных ресурсов.

Число действующих самозанятых граждан увеличилось на 18,21% по сравнению с 2022 годом и составило 23 464 человек.

«В рамках национального проекта оказывается огромная поддержка предпринимателям, как финансовая (микрозаймы, поручительства по кредитам, гранты), так и нефинансовая (услуги, консультации, образовательные мероприятия). Повышение доступности заемных средств для бизнеса одна из приоритетных целей исполнительных органов государственной власти, поэтому «Фонд развитие малого и среднего предпринимательства Мурманской области» снизил процентные ставки по всей линейке льготных микрозаймов для СМСП, которые ранее были привязаны к ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации. С начала текущего года Фонд выдал 119 микрозайма на общую сумму 190,2 миллионов рублей, и продолжает оказывать поддержку предпринимателям региона, предоставляя им микрозаймы на развитие своего бизнеса», – прокомментировала первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, 10 субъектов малого и среднего бизнеса выведены на экспорт с помощью Центра поддержки экспорта Мурманской области, они уже заключили контракты на сумму 3,4 млн долларов. Организовано участие малых и средних предприятий региона в международной выставке в Баку и Москве, а также проведена реверсная бизнес-миссия из Казахстана в Мурманскую область.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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