Нацпроект «Образование»: 1 сентября в Мурманской области появится больше 300 новых мест для изучения дополнительных образовательных программ

В рамках национального проекта «Образование» в регионе реализуется программа «Успех каждого ребёнка», позволяющая ежегодно увеличивать количество мест в сфере дополнительного образования. Так, к 1 сентября в пяти образовательных организациях Кольского Заполярья будет создано 336 новых мест для реализации программ социально-гуманитарной, художественной и туристско-краеведческой направленностей. Работы ведутся в Доме детского творчества «Дриада» в ЗАТО Александровск, школе №2 Кировска, школе №4 Оленегорска, школах №10 и №3 Апатитов.

Также к началу нового учебного года на базе кировского Центра детского творчества «Хибины» откроется центр цифрового развития детей «IT-куб». Напомним, что первое подобное пространство открыто в 2021 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Деятельность «IT-куба», технопарков «Кванториум», а также регионального центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи, созданного на базе Центра образования «Лапландия», охватывает более 13,2 тысячи детей.

«В рамках нацпроекта «Образование» в мурманской области продолжат появляться новые «Точки роста». Девять центров образования откроют в школах Кандалакшского и Кольского районов, Печенгского округа, Кировска, Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь. На приобретение оборудования для этих пространств уже направлено 19,8 млн рублей. Таким образом после открытия новых центров в регионе работать будут уже 62 «Точки роста», – прокомментировала министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, ещё одно важное направление региональной программы «Успех каждого ребёнка» – ремонты школьных спортивных залов. Выделенные 3,9 млн рублей позволят провести работы в учреждениях Зеленоборского, Молочного, Печенги и Ковдора: возможность заниматься физкультурой и спортом в более комфортных условиях получат около двух тысяч учеников.

Продолжится работа и по обеспечению государственными символами образовательных учреждений Мурманской области. На эти цели направлено свыше 10 млн рублей, что позволит к 1 сентября оснастить все школы региона.

За первое полугодие 2023 года в рамках региональной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» более 5,1 тысячи педагогов области получили доступ к сервисам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. К 1 сентября в 40 организациях региона будет внедрена современная и безопасная электронная образовательная среда, на приобретение оборудования направлено 127,9 млн рублей. Таким образом будут оснащены уже 169 школ региона.

Фото: https://gov-murman.ru