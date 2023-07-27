Между Россией и Китаем запустят безвизовый туристический обмен. Мурманская область готова к приёму гостейФинансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 15:00

Нацпроект «Образование»: 1 сентября в Мурманской области появится больше 300 новых мест для изучения дополнительных образовательных программ

В рамках национального проекта «Образование» в регионе реализуется программа «Успех каждого ребёнка», позволяющая ежегодно увеличивать количество мест в сфере дополнительного образования. Так, к 1 сентября в пяти образовательных организациях Кольского Заполярья будет создано 336 новых мест для реализации программ социально-гуманитарной, художественной и туристско-краеведческой направленностей. Работы ведутся в Доме детского творчества «Дриада» в ЗАТО Александровск, школе №2 Кировска, школе №4 Оленегорска, школах №10 и №3 Апатитов. 

Также к началу нового учебного года на базе кировского Центра детского творчества «Хибины» откроется центр цифрового развития детей «IT-куб». Напомним, что первое подобное пространство открыто в 2021 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Деятельность «IT-куба», технопарков «Кванториум», а также регионального центра выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи, созданного на базе Центра образования «Лапландия», охватывает более 13,2 тысячи детей. 

«В рамках нацпроекта «Образование» в мурманской области продолжат появляться новые «Точки роста». Девять центров образования откроют в школах Кандалакшского и Кольского районов, Печенгского округа, Кировска, Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь. На приобретение оборудования для этих пространств уже направлено 19,8 млн рублей. Таким образом после открытия новых центров в регионе работать будут уже 62 «Точки роста», – прокомментировала министр образования и науки Диана Кузнецова. 

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, ещё одно важное направление региональной программы «Успех каждого ребёнка» – ремонты школьных спортивных залов. Выделенные 3,9 млн рублей позволят провести работы в учреждениях Зеленоборского, Молочного, Печенги и Ковдора: возможность заниматься физкультурой и спортом в более комфортных условиях получат около двух тысяч учеников.

Продолжится работа и по обеспечению государственными символами образовательных учреждений Мурманской области. На эти цели направлено свыше 10 млн рублей, что позволит к 1 сентября оснастить все школы региона.

За первое полугодие 2023 года в рамках региональной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» более 5,1 тысячи педагогов области получили доступ к сервисам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. К 1 сентября в 40 организациях региона будет внедрена современная и безопасная электронная образовательная среда, на приобретение оборудования направлено 127,9 млн рублей. Таким образом будут оснащены уже 169 школ региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Более 350 сотрудников предприятий получили новые компетенции в сфере бережливых технологий в рамках реализации национального проекта «Производительность труда»
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:00«Учителя». Художественный сериал, 1 серия (12+)22:00«Учителя». Художественный сериал, 2 серия (12+)23:00«Майор и магия». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин убеждён, что престижной работу делает зарплата-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 50 копеек, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика