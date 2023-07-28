Нацпроект «Образование»: более 52 тысяч жителей Кольского Заполярья участвовали в добровольческой деятельности в 2023 году

В рамках регионального проекта «Социальная активность», входящего в структуру национального проекта «Образование», в первом полугодии 2023 года принимались меры по привлечению в добровольческую деятельность жителей региона. На территории Мурманской области организовано и проведено свыше 2 тысяч мероприятий с участием более 52 тысяч северян.

Для повышения компетенций организованы и проведены обучающие мероприятия для 100 представителей регионального волонтёрского движения.

Также получить необходимые знания добровольцы смогут посредством уникальных курсов, размещенных на платформе Добро.ру.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в период с октября по декабрь этого года в рамках регионального проекта «Социальная активность» также будут проведены: семинары для организаторов волонтёрской деятельности; конкурс «Доброволец года» Мурманской области 2023 года; награждение в сфере добровольчества; федеральная рекламная кампания, направленная на популяризацию волонтёрской деятельности.

«Добровольчество – это не только помощь нуждающимся, но и возможность проявить свои лучшие качества и стать частью сообщества таких же отзывчивых людей. Мы гордимся нашими волонтёрами и понимаем, что им также нужна поддержка со стороны государства», – прокомментировал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru