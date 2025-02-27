Нацпроект «Образование» в Мурманской области 2019-2024: доступность дошкольного образования составляет 100%

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» в Мурманской области создают новые места в дошкольных образовательных организациях.

«На территории региона построено восемь детских садов – 871 дополнительное место для воспитанников появилось в Мурманске, Североморске, Печенге, Полярном, Мурмашах, Алакуртти. Это позволило обеспечить 100% доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от нескольких месяцев до трех лет», – доложила вчера первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В детских садах созданы все необходимые условия для развития дошколят. Большое внимание уделяется внедрению современных образовательных технологий и повышению квалификации воспитателей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/