Нацпроект «Образование»: в Мурманской области в 2019-2024 г.г. новые центры позволили получить качественное образование почти 50 тысячам юных северян

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область вошла в топ-20 субъектов по реализации национального проекта «Образование». Для детей появились новые «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы», современной цифровой техникой обеспечены все школы региона, обновлена спортивная инфраструктура для учеников в небольших населённых пунктах. Об этом 26 февраля сообщила на заседании правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

В школах Мурманской области с 2020 года открыто 78 центров «Точка роста» разных направленностей. Более 18 тысяч учеников осваивают программы основного и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, что позволяет детям достигать заметных успехов в проектной деятельности, выигрывать олимпиады и конкурсы разного уровня.

«С 2021 года более 10 тысяч юных северян получают дополнительное образование в области информационных технологий в центрах «IT-куб». На сегодняшний день в Мурманске, Кировске, Снежногорске открыты три центра, в которых реализуют программы цифровой направленности и проводят сотни мероприятий – выставок, хакатонов, конкурсов, викторин, квестов», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Кроме того, более 21 тысячи детей с 2022 года получили возможность обучаться на современном оборудовании в детских технопарках «Кванториум». В регионе такие центры открыты в Мурманске, Североморске и Мончегорске. Технопарк «Кванториум-51» в Мурманске вошел в пятерку лучших кванториумов России по итогам 2023 года.

В дополнительном образовании в рамках национального проекта «Образование» созданы новые места, различными программами в сфере культуры, образования и спорта охвачено более 90 тысяч школьников.

По национальному проекту в Мурманской области в 2021 году построен североморский лицей №1, в сентябре 2025 года откроет двери губернаторский лицей в Мурманске. В рамках программы «Спорт на селе» в школах региона обновили 18 спортивных залов и установили шесть современных спортплощадок. Уделено внимание и кадровому обеспечению сферы образования: в рамках программы «Земский учитель» в Мурманскую область привлекли 47 педагогов для работы в сельской местности и малых населенных пунктах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/