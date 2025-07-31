Нацпроект «Семья»: 98,8% северян довольны работой учреждений культуры Мурманской области

На территории Мурманской области продолжается активная реализация нацпроекта «Семья». По итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворенности северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%. Об этом 29 июля сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко на заседании правительства Мурманской области по реализации национальных проектов в регионе.

Общий объём финансирования на текущий год составил свыше 113,6 млн рублей, из которых 98,27 млн рублей — средства федерального бюджета.

«Модернизация объектов культуры — это важный шаг для повышения качества жизни северян. Благодаря национальному проекту «Семья» мы не только обновляем инфраструктуру, но и создаём комфортные условия для семейного отдыха и творческого развития детей, проводим культурные события в современных форматах. Поэтому мы гордимся тем, что мониторинг Министерства культуры России, который проводится через автоматизированную систему опроса, показал очень высокий уровень удовлетворенности жителей региона работой учреждений культуры», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Среди ключевых мероприятий, запланированных на 2025 год: капитальный ремонт фасада и кровли здания Центра досуга молодёжи в Североморске; обновление Мончегорской централизованной библиотечной системы; переоснащение шести муниципальных библиотек по модельному стандарту в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Североморске, Никеле и Междуречье.

Кроме того, для музеев Полярного и Кировска будет закуплено современное оборудование, также в планах – оснащение инструментами и учебными материалами пяти детских музыкальных школ в Мурманске, Заозерске, Североморске и Молочном. На сегодняшний день уже три школы приобрели всё необходимое, остальные пополнят свой арсенал в августе.

«В рамках нацпроекта уделено особое внимание старшему поколению. В первом полугодии более 42 тысяч граждан вовлечены в губернаторский проект «Северное долголетие», который мы перезагрузили и запустили по вашему поручению, Андрей Владимирович. Проект активно реализуется, пожилые северяне в том числе приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях, творческих и образовательных проектах, волонтерском движении и занятиях спортом», — сказала Оксана Демченко.

Участие в реализации нацпроекта «Семья» способствует более эффективному достижению целей плана «На Севере – жить!», направленного на создание комфортной среды и повышение доступности культурных услуг для жителей региона.

Напомним, что с 2019 года в Кольском Заполярье ведётся системная работа по приведению в нормативное состояние инфраструктуры учреждений культуры. На сегодняшний день в удовлетворительном состоянии находятся 82,2% зданий, отремонтированы 117 учреждений, улучшена материально-техническая база 93 организаций. Также в регионе создано 27 модельных библиотек – Мурманская область на первом месте по СЗФО и на втором месте среди субъектов РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551105/#&gid=1&pid=1