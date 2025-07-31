Участники программы «Свой дом в Арктике» до открытия счёта в банке смогут поменять цель использования сертификатаМедицинские работники Мурманской области теперь могут менять место работы без утраты компенсационных выплат
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 16:30

Нацпроект «Семья»: 98,8% северян довольны работой учреждений культуры Мурманской области

На территории Мурманской области продолжается активная реализация нацпроекта «Семья». По итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворенности северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%. Об этом 29 июля сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко на заседании правительства Мурманской области по реализации национальных проектов в регионе.

Общий объём финансирования на текущий год составил свыше 113,6 млн рублей, из которых 98,27 млн рублей — средства федерального бюджета.

«Модернизация объектов культуры — это важный шаг для повышения качества жизни северян. Благодаря национальному проекту «Семья» мы не только обновляем инфраструктуру, но и создаём комфортные условия для семейного отдыха и творческого развития детей, проводим культурные события в современных форматах. Поэтому мы гордимся тем, что мониторинг Министерства культуры России, который проводится через автоматизированную систему опроса, показал очень высокий уровень удовлетворенности жителей региона работой учреждений культуры», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Среди ключевых мероприятий, запланированных на 2025 год: капитальный ремонт фасада и кровли здания Центра досуга молодёжи в Североморске; обновление Мончегорской централизованной библиотечной системы; переоснащение шести муниципальных библиотек по модельному стандарту в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Североморске, Никеле и Междуречье.

Кроме того, для музеев Полярного и Кировска будет закуплено современное оборудование, также в планах – оснащение инструментами и учебными материалами пяти детских музыкальных школ в Мурманске, Заозерске, Североморске и Молочном. На сегодняшний день уже три школы приобрели всё необходимое, остальные пополнят свой арсенал в августе.

«В рамках нацпроекта уделено особое внимание старшему поколению. В первом полугодии более 42 тысяч граждан вовлечены в губернаторский проект «Северное долголетие», который мы перезагрузили и запустили по вашему поручению, Андрей Владимирович. Проект активно реализуется, пожилые северяне в том числе приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях, творческих и образовательных проектах, волонтерском движении и занятиях спортом», — сказала Оксана Демченко.

Участие в реализации нацпроекта «Семья» способствует более эффективному достижению целей плана «На Севере – жить!», направленного на создание комфортной среды и повышение доступности культурных услуг для жителей региона. 

Напомним, что с 2019 года в Кольском Заполярье ведётся системная работа по приведению в нормативное состояние инфраструктуры учреждений культуры. На сегодняшний день в удовлетворительном состоянии находятся 82,2% зданий, отремонтированы 117 учреждений, улучшена материально-техническая база 93 организаций. Также в регионе создано 27 модельных библиотек – Мурманская область на первом месте по СЗФО и на втором месте среди субъектов РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551105/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)С начала 2025 года Отделение СФР по Мурманской области оплатило северянам более 130 тысяч больничных-PRO Валюту (16+)Средний курс покупки/продажи наличного доллара к рублю растёт-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»