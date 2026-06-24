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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 16:00

Нацпроект «Семья»: в Мурманской области в этом году откроются семь детских культурно-просветительских центров

В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!» в Мурманской области начнут работу семь детских культурно-просветительских центров. Пространства откроются на базе библиотек и домов культуры в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кольском и Ловозерском округах. На создание каждого центра выделено по 4,4 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Так, в Мурманске центры откроются сразу на трёх площадках. В областной детско-юношеской библиотеке имени Махаевой появится «Информик» — пространство-путешествие из прошлого в будущее с интерактивными экспозициями, творческими мастерскими и лабораториями по робототехнике. В Центральной городской библиотеке на улице Генерала Фролова заработает «Семейный остров» с игротекой, зоной тихого чтения, сенсорной комнатой и мультстудией, где юные северяне смогут создавать анимационные проекты. Ещё один центр откроется в Доме культуры «Судоремонтник» в Росляково — пространство для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. Здесь планируются занятия по робототехнике, программированию, 3D-моделированию и мультипликации, будут работать зоны для мастер-классов, коворкинга и отдыха.

Кроме того, такие центры появятся на территории ЗАТО. В Полярном на базе Центральной городской библиотеки имени Каутского разместится центр «Будущее Арктики». Его интерьер с лазерной проекцией северного сияния создаст атмосферу Кольского Заполярья, а лоджия с панорамным видом станет смотровой площадкой. В Североморске в библиотеке имени Панюшкина откроется «Семейный Наукоград» — три тематические лаборатории, объединенные темой популяризации науки: от тактильных занятий для малышей до интерактивных экспонатов для подростков.

В небольших населённых пунктах центры также будут ждать юных посетителей. В Туломской сельской библиотеке Кольского округа появится центр «КЛИО» с девятью функциональными зонами, в том числе интерактивный комплекс «Ожившие рисунки» и пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья. В посёлке Ревда Ловозерского округа на базе межпоселенческой библиотеки откроется центр «Прикоснись. Почувствуй. Сохрани» — пространство, где главным проектом станет творческая лаборатория «ЯШИК» для создания мультфильмов и занятий цифровым искусством.

«Детские культурно-просветительские центры — это современные пространства, где дети и подростки смогут развивать творческие и интеллектуальные способности через игру и познание. Их целевой аудиторией станут юные жители региона от 0 до 18 лет и их родители. Каждый из семи центров имеет свою уникальную концепцию и наполнение, но всех их объединяет главная цель — приобщение подрастающего поколения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, истории и культуре России, а также знакомство с уникальной природой и историей нашего арктического региона», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, открытие всех семи центров запланировано на осень 2026 года. Всего в рамках реализации национального проекта «Семья» до 2030 года по всей России будет создано порядка 1,5 тысячи детских культурно-просветительских центров на базе музеев, библиотек и домов культуры. В 2026 году в стране откроется более 300 таких центров в 75 регионах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569943/#&gid=1&pid=1

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