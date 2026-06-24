Нацпроект «Семья»: в Североморске идёт масштабная работа по созданию современных библиотечных пространств

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова в ходе рабочей поездки в Североморск осмотрела ход модернизации двух библиотек — Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна и городской библиотеки-филиала №2 имени Владимира Панюшкина. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!».

Так, в Центральной городской библиотеке имени Крейна полным ходом идут работы по косметическому ремонту помещений: подрядчик обновляет стены, потолки и напольные покрытия, монтирует новые перегородки в соответствии с утвержденной проектной документацией. Уже подобраны интерьерные решения, идёт процесс закупки современной мебели и оборудования. В этом году учреждение станет одной из трёх модельных библиотек, которые откроются в Мурманской области в 2026 году. На модернизацию учреждения из средств федерального и регионального бюджетов выделено 15 млн рублей. Концепция пространства получила морскую тематику: появятся зоны «Правая палуба», «Акватория чтения», «Цифровой причал», «Штурманская служба навигации» и другие. Особое место займёт «Порт-музей «Писатели флотской столицы». Открытие библиотеки запланировано на середину сентября этого года.

В библиотеке имени Панюшкина в этом году откроется детский культурно-просветительский центр «Семейный Наукоград». В ходе осмотра министр ознакомилась с проектной документацией и фактическим состоянием помещений: здесь также ведутся ремонтные работы, обновлены инженерные коммуникации, идет подготовка к установке интерактивного оборудования. Пространство будет ориентировано на популяризацию науки среди детей и подростков, сплочение семей через книгу и совместное творчество. Здесь появятся тактильные панели, VR-очки и комплексы образовательных инструментов. На эти цели направлено 4,4 млн рублей. Окончание работ также запланировано на сентябрь 2026 года.

«В Североморске идёт масштабная работа по созданию современных библиотечных пространств. Центральная библиотека станет третьей модельной на территории флотской столицы, а в филиале имени Панюшкина появится детский культурно-просветительский центр. Мы видим, что ремонты идут в соответствии с графиком, закупается оборудование и мебель. Важно, чтобы уже в этом году жители Североморска получили современные, комфортные и технологичные пространства для чтения, общения и творчества», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2026 году в Мурманской области откроются три модельные библиотеки: в Североморске, Мурманске и посёлке Оленья Губа. На их модернизацию направлено 35,9 млн рублей. Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Семья» в регионе начнут работу семь детских культурно-просветительских центров: в Мурманске, Североморске, Полярном, Кольском и Ловозерском округах. Создание современных библиотечных пространств и детских центров — важное направление президентских нацпроектов и народной программы «На Севере – жить!». На сегодняшний день в регионе уже работают 33 модельные библиотеки, по итогам 2025 года Мурманская область занимает первое место в СЗФО и второе в России по их количеству.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569952/#&gid=1&pid=10