ДОСТАВКА ЦВЕТОВ: КАК ПОРАДОВАТЬ БЛИЗКИХ В ЛЮБОЙ ДЕНЬВ мае годовая инфляция в Мурманской области не изменилась, но была выше, чем в целом по стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 11:00

Нацпроект «Семья»: в Североморске идёт масштабная работа по созданию современных библиотечных пространств

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова в ходе рабочей поездки в Североморск осмотрела ход модернизации двух библиотек — Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна и городской библиотеки-филиала №2 имени Владимира Панюшкина. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» и народной программы «На Севере – жить!».

Так, в Центральной городской библиотеке имени Крейна полным ходом идут работы по косметическому ремонту помещений: подрядчик обновляет стены, потолки и напольные покрытия, монтирует новые перегородки в соответствии с утвержденной проектной документацией. Уже подобраны интерьерные решения, идёт процесс закупки современной мебели и оборудования. В этом году учреждение станет одной из трёх модельных библиотек, которые откроются в Мурманской области в 2026 году. На модернизацию учреждения из средств федерального и регионального бюджетов выделено 15 млн рублей. Концепция пространства получила морскую тематику: появятся зоны «Правая палуба», «Акватория чтения», «Цифровой причал», «Штурманская служба навигации» и другие. Особое место займёт «Порт-музей «Писатели флотской столицы». Открытие библиотеки запланировано на середину сентября этого года.

В библиотеке имени Панюшкина в этом году откроется детский культурно-просветительский центр «Семейный Наукоград». В ходе осмотра министр ознакомилась с проектной документацией и фактическим состоянием помещений: здесь также ведутся ремонтные работы, обновлены инженерные коммуникации, идет подготовка к установке интерактивного оборудования. Пространство будет ориентировано на популяризацию науки среди детей и подростков, сплочение семей через книгу и совместное творчество. Здесь появятся тактильные панели, VR-очки и комплексы образовательных инструментов. На эти цели направлено 4,4 млн рублей. Окончание работ также запланировано на сентябрь 2026 года.

«В Североморске идёт масштабная работа по созданию современных библиотечных пространств. Центральная библиотека станет третьей модельной на территории флотской столицы, а в филиале имени Панюшкина появится детский культурно-просветительский центр. Мы видим, что ремонты идут в соответствии с графиком, закупается оборудование и мебель. Важно, чтобы уже в этом году жители Североморска получили современные, комфортные и технологичные пространства для чтения, общения и творчества», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в 2026 году в Мурманской области откроются три модельные библиотеки: в Североморске, Мурманске и посёлке Оленья Губа. На их модернизацию направлено 35,9 млн рублей. Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Семья» в регионе начнут работу семь детских культурно-просветительских центров: в Мурманске, Североморске, Полярном, Кольском и Ловозерском округах. Создание современных библиотечных пространств и детских центров — важное направление президентских нацпроектов и народной программы «На Севере – жить!». На сегодняшний день в регионе уже работают 33 модельные библиотеки, по итогам 2025 года Мурманская область занимает первое место в СЗФО и второе в России по их количеству.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569952/#&gid=1&pid=10

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Этому быть!». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Общий уровень удовлетворенности граждан платёжными услугами достиг 71%-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: число обращений жителей в соцсетях за неделю снизилось на 18%-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять