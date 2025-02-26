Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства»: в Мурманской области объём государственной поддержки субъектов туриндустрии Мурманской области вырос в 30 раз по сравнению с другими годами

С начала реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мурманской области завершено 46 проектов развития туристической инфраструктуры, а объём государственной поддержки вырос в 30 раз.

В рамках нацпроекта 34 предпринимателям, работающим в сфере туризма, предоставлена грантовая поддержка на приобретение туристического оборудования и снаряжения, а также на реконструкцию круглогодичных бассейнов. Таким образом было закуплено более 2500 единиц оборудования.

Кроме того, 7 представителей туриндустрии получили финансовую поддержку в форме гранта на реализацию проектов по строительству модульных средств размещения.

В рамках реализации проектов были закуплены домокомплекты для спортивного инвентаря с адаптацией к потребностям лиц с ОВЗ, изготовлено и установлено лазерное анимационное оборудование для навигации туристического маршрута, реконструирована и обустроена беседка для наблюдения за северным сияние на горе Лисьей в Мурманске.

«Благодаря системной работе в отрасли туризма по всей области создано большое количество новых объектов. Стоит отметить, что аэропорт Мурманск занял 26 место по пассажиропотоку в Российской Федерации – это объективный показатель, отражающий интерес к региону, где созданы условия как для работы туристического бизнеса, так и для туристов», – подчеркнула первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко во время заседания правительства.

За счёт реализации мероприятий и модернизации инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить» Мурманская область стала первым регионом в Арктике, который стал обладателем двух классифицированных пляжей, а туристической поток в регион неуклонно растет. Если в 2023 году турпоток стал рекордным за всю историю региона, то в 2024 году Мурманскую область посетили еще больше туристов – по предварительным подсчётам более 700 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/