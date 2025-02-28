Нацпроект «Здравоохранение» 2019-2024 г.г.: в Мурманской области сельские территории на 100% обеспечены ФАПами и врачебными амбулаториями

В Мурманской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» проведена планомерная работа по обновлению медицинских учреждений. Завершены работы на 25 объектах.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, например, проведён комплексный капитальный ремонт поликлиник в Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Мурмашах, Ревде и Умбе, детской поликлиники в Кандалакше, поликлиники №1 в Мурманске, а также отделение дневного стационара и хирургическое отделение в Коле.

Продолжается капитальный ремонт детской и взрослой поликлиник Апатитско-Кировской ЦРБ в Апатитах.

Построена новая амбулатория в Зеленоборском и смонтированы 4 модульные амбулатории в Североморске-3, н.п. 27-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья, Печенге, в н.п. Нивский Кандалакшского района.

Создано 11 ФАПов в Килпъявре, Магнетитах, Ковдозере, Лесозаводском, Титане, Коашве, Спутнике, Корзуново, Лиинахамари, Кузомени, Белом Море.

«Мы обеспечили доступность медицинских услуг в соответствии с нормативами во всех наших сельских и отдаленных территориях. Также приобретены мобильные медицинские комплексы, которые позволяют и делают доступными услуги узких специалистов для жителей отдаленных территорий», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании регионального правительства.

Закуплены 958 единиц медицинского оборудования для 16 медучреждений на общую сумму более 2,2 млрд рублей.

Поставлены 38 автомобилей в 7 медучреждений на общую сумму 38,5 млн рублей для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/