Нацпроект «Жильё и городская среда» в Мурманской области 2019-2024: благоустроено более 1,2 тысячи общественных пространств и дворов

На территории Мурманской области за шесть лет благоустроены 157 общественных территорий в 25 муниципалитетах и дворовые территории 1061 многоквартирного дома в 27 муниципалитетах. На заседание правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила, что мероприятия реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта.

«В рамках национального проекта по всей области велись работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. При этом Мурманская область является одним из немногих регионов страны, кто именно за счёт средств областного бюджета обеспечивает благоустройство дворовых территорий», – подчеркнула вице-губернатор.

Она напомнила, что на территории Кольского Заполярья в рамках плана «На Севере – жить» действует отдельная программа поддерживающего ремонта во дворах. Сейчас на портале «Наш Север» до 28 февраля продолжается голосование за участки, на которых будет выполнен ямочный ремонт в 2025 году.

В муниципалитетах многие из излюбленных пространств северян реализованы благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды.

В Мурманской области уже 18 проектов-победителей и три проекта-финалиста данного конкурса. В рамках национального проекта гранты от Минстроя РФ в 2024 году были предоставлены на благоустройство общественной территории на улице Строителей в Полярных Зорях, проект второго этапа благоустройства Поморской набережной в Коле и проект благоустройства городского парка им. Бровцева в Мончегорске.

«В Мурманской области есть города, которые становились победителями конкурса несколько раз. Например, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор и Полярные Зори. По итогам реализации этих проектов в регионе создаются интересные пространства», – сообщила Оксана Демченко.

За шесть лет участия в конкурсе в Мурманскую область было привлечено более 1 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/