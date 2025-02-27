Нацпроект «Жильё и городская среда» в Мурманской области 2019-2024: за шесть лет расселено более 3,8 тысячи жителей аварийного фонда

Вчера на заседании регионального правительства подвели итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда». О том, сколько было построено многоквартирных домов и расселено аварийного жилья с 2019 года, рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

За шесть лет из 70,86 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда было расселено 3,84 тысячи человек в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Молочном, Умбе, Ковдоре.

«Только в 2024 году жилищные условия улучшили 780 северян. Разумеется, эта работа будет продолжена», – отметила Оксана Демченко.

Несомненно, этому способствует и возродившееся в Мурманской области жилищное строительство. В 2024 году в регионе было введено 72 тысячи квадратных метров жилья, таким образом план нацпроекта был выполнен на 133,3%. В частности, было введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов в Мурманске, Умбе и Гаджиево. Всего же с 2019 года в Мурманской области было возведено 14 многоквартирных домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/