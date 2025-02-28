Нацпроект «Жильё и городская среда»: в Мурманской области за 2019-2024 г.г. улучшено качество питьевой воды для более 18 тысяч жителей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 26 февраля в рамках заседания правительства Мурманской области состоялся доклад на тему реализации национальных проектов в Мурманской области.

«Благодаря проведённым в регионе реконструкциям объектов водоснабжения улучшено качество питьевой воды для более 18 тысяч жителей Мурманской области», – подчеркнула первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Проект «Чистая вода» – один из проектов, входящих в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», который с 2025 года переименован в «Инфраструктура для жизни». Цель проекта – обеспечение населения чистой питьевой водой.

Что касается работы, проводимой в нашем регионе, в конце 2020 года была завершена реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. Обновление объекта водоподготовки позволило решить проблему недостаточной очистки воды в период весенне-осенних паводков.

В 2024 году завершилась реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в окрестностях Североморска. Стоимость проекта составила порядка 300 млн рублей, из которых 126,9 млн рублей – региональный бюджет, и включала установку инновационного отечественного очистного оборудования «АЭРОМАГ».

Кроме этого, в состав нацпроекта вошла часть работ по реконструкции сети водоснабжения, расположенной на западном берегу Кольского залива.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/