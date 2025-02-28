Нацпроекты 2019-2024: Мурманская область первая в СЗФО и вторая в России по количеству модельных библиотек

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в 2024 году Мурманская область заняла первое место по СЗФО и второе место в стране по количеству муниципальных библиотек, модернизированных по модельному стандарту. Об этом в рамках заседания областного правительства рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» в регионе модернизировано 27 муниципальных библиотек, в том числе девять центральных и 18 малых. Среди них – семь библиотек в Мурманске, пять в Оленегорске, по две в Апатитах, Кандалакше и Мончегорске, а также по одной библиотеке в Ловозерском районе, Североморске, Заполярном, Кировске, Полярном, Мурмашах, Ковдоре, Гаджиево и Коле. Библиотеки этих муниципалитетов преобразились в современные точки притяжения северян всех возрастов. Здесь можно не только брать книги, но и участвовать в различных мероприятиях, реализовывать интересные проекты, заниматься творчеством и находить людей с похожими интересами. Такие изменения способствуют повышению качества библиотечных услуг и делают их более доступными для жителей нашего региона», – рассказала Оксана Демченко.

В 2024 году Мурманская область подала семь заявок на федеральные субсидии, шесть из которых получили поддержку. Уже в 2025 году новые пространства появятся в Печенгском округе, Кандалакше, Кировске и других муниципалитетах. Это Центральная детская библиотека Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения в Никеле, городская библиотека №2 Кандалакшской централизованной библиотечной системы, Междуреченская сельская библиотека-филиал Кольской межпоселенческой библиотеки имени М.В. Ломоносова, городская детская библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы в Кировске, библиотека-филиал №4 «Библиотека – литературный музей имени Н.Н. Блинова» и Североморская городская библиотека-филиал №1 имени Е. Гулидова.

Обновление библиотек по модельному стандарту и их оснащение, которые проводятся в рамках нацпроекта «Культура» и регионального стратегического плана «На Севере – жить», способствуют позитивным изменениям в культурной жизни региона. Благодаря этой работе во всех муниципалитетах Мурманской области открываются современные культурные и образовательные пространства. Учреждения, обновлённые по модельному стандарту, объединяют традиционные форматы работы библиотеки с инновационными подходами, становясь центрами образования, творчества и общения для жителей.

Как отмечает региональное Министерство культуры, с 2020 года на развитие сферы культуры в регионе направлено более 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета. Сейчас Мурманская область продолжает активно участвовать в федеральных проектах, таких как новый нацпроект «Семья» с акцентом на популяризацию семейных ценностей и развитие инфраструктуры сферы культуры, а также на реализацию программы «Пушкинская карта». Эти инициативы направлены на повышение качества жизни северян, создание комфортных условий для их самореализации и укрепление культурного потенциала Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/