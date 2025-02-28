В Мурманске пройдёт VI туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске состоится День приёма предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 11:00

Нацпроекты 2019-2024: Мурманская область первая в СЗФО и вторая в России по количеству модельных библиотек

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в 2024 году Мурманская область заняла первое место по СЗФО и второе место в стране по количеству муниципальных библиотек, модернизированных по модельному стандарту. Об этом в рамках заседания областного правительства рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» в регионе модернизировано 27 муниципальных библиотек, в том числе девять центральных и 18 малых. Среди них – семь библиотек в Мурманске, пять в Оленегорске, по две в Апатитах, Кандалакше и Мончегорске, а также по одной библиотеке в Ловозерском районе, Североморске, Заполярном, Кировске, Полярном, Мурмашах, Ковдоре, Гаджиево и Коле. Библиотеки этих муниципалитетов преобразились в современные точки притяжения северян всех возрастов. Здесь можно не только брать книги, но и участвовать в различных мероприятиях, реализовывать интересные проекты, заниматься творчеством и находить людей с похожими интересами. Такие изменения способствуют повышению качества библиотечных услуг и делают их более доступными для жителей нашего региона», – рассказала Оксана Демченко.

В 2024 году Мурманская область подала семь заявок на федеральные субсидии, шесть из которых получили поддержку. Уже в 2025 году новые пространства появятся в Печенгском округе, Кандалакше, Кировске и других муниципалитетах. Это Центральная детская библиотека Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения в Никеле, городская библиотека №2 Кандалакшской централизованной библиотечной системы, Междуреченская сельская библиотека-филиал Кольской межпоселенческой библиотеки имени М.В. Ломоносова, городская детская библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы в Кировске, библиотека-филиал №4 «Библиотека – литературный музей имени Н.Н. Блинова» и Североморская городская библиотека-филиал №1 имени Е. Гулидова.

Обновление библиотек по модельному стандарту и их оснащение, которые проводятся в рамках нацпроекта «Культура» и регионального стратегического плана «На Севере – жить», способствуют позитивным изменениям в культурной жизни региона. Благодаря этой работе во всех муниципалитетах Мурманской области открываются современные культурные и образовательные пространства. Учреждения, обновлённые по модельному стандарту, объединяют традиционные форматы работы библиотеки с инновационными подходами, становясь центрами образования, творчества и общения для жителей.

Как отмечает региональное Министерство культуры, с 2020 года на развитие сферы культуры в регионе направлено более 1,2 млрд рублей из средств федерального бюджета. Сейчас Мурманская область продолжает активно участвовать в федеральных проектах, таких как новый нацпроект «Семья» с акцентом на популяризацию семейных ценностей и развитие инфраструктуры сферы культуры, а также на реализацию программы «Пушкинская карта». Эти инициативы направлены на повышение качества жизни северян, создание комфортных условий для их самореализации и укрепление культурного потенциала Кольского Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне далеки от «истерического потребления» и не верят в заморозку вкладов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика