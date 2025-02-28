Нацпроекты в Мурманской области 2019-2024: построено и капитально отремонтировано более 60 социально значимых объектов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 26 февраля на заседании правительства Мурманской области были представлены результаты работы по национальным проектам. Первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко сообщила, что с 2019 года в рамках проекта открыто более 60 социально значимых объектов.

«Ещё несколько лет назад индустриальное жилищное строительство по сути было разрушено. Общими усилиями – нашими в рамках реализации нацпроекта, частными застройщиками и Минобороны – нам удалось его восстановить. Уже построено 14 многоквартирных домов. Планы по развитию индустриального жилищного строительства объёмные, и эта работа будет продолжена как в рамках нацпроекта, так и в рамках стратегического плана «На Севере – жить» Также были открыты две современные школы, восемь детских садов, одна амбулатория и другие объекты», – пояснила Оксана Демченко.

Среди открывших двери новых объектов такие, как детский сад на улице Достоевского в Мурманске, школа в Североморске, физкультурно-оздоровительный комплекс в Кандалакше. Капитально отремонтированы Мурманский областной театр кукол, детская поликлиника в Кандалакше, Туломский сельский дом культуры и реконструирован областной Драматический театр.

Правительство Мурманской области продолжает уделять особое внимание развитию строительной отрасли. Сейчас во всех районах Мурманской области суммарно в работе в рамках нацпроектов, госпрограмм и стратегии «На Севере – жить» более 50 социальных объектов, находящихся на различных стадиях реализации.

Это новые социальные учреждения, современные многоквартирные дома и ключевые элементы городской инфраструктуры. Инвестиции в строительство и модернизацию помогают повысить качество жизни, формируют основу для устойчивого развития территории.

Напомним, 25 февраля губернатор вручил ключи первым новосёлам от квартир в новом доме, построенном в Мурманске на улице Полярные Зори в рамках плана «На Севере – жить» и президентских нацпроектов. За последние полтора года в Мурманске построены четыре многоквартирных дома. Ещё семь домов в областном центре находятся на стадии строительства – это пять объектов, реализуемых по госконтрактам и ещё два – частными застройщиками.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/