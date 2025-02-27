Нацпроекты в Мурманской области 2019-2024: за прошедший год 700 северянок прошли лечение бесплодия методом ЭКО

В Мурманской области активно реализуется федеральный проект «Охрана материнства и детства», входящий в национальный проект «Семья», направленный на повышение доступности медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

«Благодаря реализации проекта, ежегодно около 700 жительниц Мурманской области получают возможность пройти лечение бесплодия методом ЭКО. Отмечается стабильный рост объемов оказания данной помощи: в 2022 году лечение получили 519 северянок, а в 2024 году эта цифра достигла 700», – сообщила вчера Оксана Демченко.

Важным шагом в развитии репродуктивной медицины в регионе стало открытие в 2020 году центра репродукции «Эмбрилайф-Мурманск» в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Центр уже более пяти лет оказывает медицинскую помощь в сфере ВРТ жительницам Мурманской области по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2024 году в «Эмбрилайф-Мурманск» медицинскую помощь получили более 400 женщин.

«Поддержка материнства и детства – безусловный приоритет для Мурманской области. Мы видим, что благодаря федеральному проекту, поддержке правительства Мурманской области и нашей активной работе все больше семей получают долгожданную возможность стать родителями», – рассказал руководитель Мурманского перинатального центра Александр Залесный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/