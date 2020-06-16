Над Мурманском прошла тренировка демонстрационного пролёта авиации, посвящённого 75-й годовщине Великой Победы

Вчера в небе над городом-героем Мурманском в районе памятника Защитникам советского Заполярья прошла тренировка демонстрационного пролёта авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота, посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Состав участников пролёта остался тем же, что и на День Победы 9 мая. Точно так же они пролетят над мемориалом после сухопутной части военного парада 24 июня.

В пролёте будут задействованы вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ. Всего 17 боевых машин. Пилотировать их будут те же самые экипажи, которым было доверено участие в воздушном пролёте на 9 мая.

Вертолёты и самолёты пройдут на высоте от 200 до 600 метров над мурманским Алёшей. Этот маршрут над городом и Кольским заливом проложен с соблюдением условий безопасности.

Генеральная репетиция пролёта запланирована на 20 июня. Резерв — 22 июня, когда пройдут генеральные репетиции военных парадов на улицах Мурманска и Североморска, сообщает пресс-служба Северного флота.