Над площадью Пять Углов в Мурманске парящего кита сменило «Звёздное небо»
В Мурманске продолжается праздничное преображение города к Новому году. Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» успешно завершили установку световых конструкций «Звёздное небо» в районе ГДЦ «Меридиан».
Новая инсталляция уже впечатляет жителей и гостей города, создавая атмосферу настоящего праздника света.
Общее количество лампочек составляет 3150 штук, которые и создают эффект мерцающего звездного неба. Конструкция состоит из 42 линий длиной по 30 метров каждая, что в сумме даёт 1260 метров декоративного освещения. Общая площадь оформления составляет 672 кв. метра — эта кропотливая работа велась несколько дней, в течение которых специалисты МГПС вручную монтировали каждую лампочку.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31401&page=1