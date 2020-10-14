Над поиском виновных в загрязнении Ледового озера ещё поработают

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что в августе 2020 года Министерством природных ресурсов и экологии региона организована проверка по факту загрязнения озера Ледовое в Мурманске нефтепродуктами и иными загрязняющими веществами, в связи с чем государственным органом власти проведено административное расследование, по результатам которого лица, виновные в загрязнении указанного водного объекта, не установлены.

Постановлением административного органа дело об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием субъекта административного правонарушения.

В свою очередь, основанием для возбуждения ведомством дела и проведении административного расследования явилась публикация о загрязнении озера Ледовое нефтепродуктами и иными загрязняющими веществами, размещенная в сети «Интернет», согласно которой возможными источниками загрязнения озера являются заправка и станция технического обслуживания, расположенные в непосредственной близости к водному объекту.

Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, в рамках административного расследования вопрос об использовании водного объекта указанными хозяйствующими субъектами с соблюдением требований к охране водных объектов административным органом не выяснялся, сделанный вывод об отсутствии виновных лиц преждевременен.

Установив неполноту проведенного административного расследования прокуратурой на постановление принесён протест, который рассмотрен и удовлетворен.

Проверка по указанному факту возобновлена, результат по которой находится на контроле природоохранной прокуратуры.