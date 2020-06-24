Над Североморском реет Знамя Победы

В столице Северного флота на мысе Алыш в 9 часов утра торжественно подняли увеличенную копию Знамени Победы. Стяг реет на 25-метровом флагштоке.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота военные моряки подняли государственные, военно-морские флаги и флаги расцвечивания.

В пресс-службе Северного флота рассказали, что на мысе традиционно поднимают флаги в дни государственных праздников, а также Андреевский флаг - в дни праздников Военно-морского флота России.