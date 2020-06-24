Мурманская область. Арктика (16+)24.06.20 10:40
Над Североморском реет Знамя Победы
В столице Северного флота на мысе Алыш в 9 часов утра торжественно подняли увеличенную копию Знамени Победы. Стяг реет на 25-метровом флагштоке.
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота военные моряки подняли государственные, военно-морские флаги и флаги расцвечивания.
В пресс-службе Северного флота рассказали, что на мысе традиционно поднимают флаги в дни государственных праздников, а также Андреевский флаг - в дни праздников Военно-морского флота России.
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НИК
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Анатолий К.
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А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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