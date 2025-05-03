Мурманская область. Арктика (16+)03.05.25 23:00
Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Сегодня Министерство обороны России опубликовало заявление, в котором говорится о том, что с 19.10 до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Мурманской области.
Фото: https://vk.com/mil
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