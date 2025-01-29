Над территорией Мурманской области сегодня сбили БПЛА

Как сообщает t.me/s/mod_russia, в период с 10.05 до 11.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Мурманской областей.

А ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей страничке в соцсети «ВК» написал, что «на территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства. Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации».

Фото: https://vk.com/mil