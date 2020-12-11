Надеяться нужно на лучшее, но планировать с учётом негативного сценарии – Андрей Сысоев

Сегодня состоялось семнадцатое заседание Совета депутатов города Мурманска. Один из главных вопросов повестки – рассмотрение в первом чтении проекта бюджета Мурманска на будущий год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как прозвучало во время обсуждения, ожидаемый объём доходов города в следующем году составит порядка 18 миллиардов рублей, расходы превысят эту сумму. Дефицит определен в размере 869 миллионов рублей.

– Неисполнение бюджета нынешнего года по доходам составило порядка миллиарда рублей. Эта информация учитывалась при формировании бюджета будущего года, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Впервые за многие годы дефицит достигает почти 10 процентов от всех доходов муниципалитета. Это предельная цифра, но оптимизм есть. Надеяться нужно на лучшее, но планировать с учётом негативного сценария. Принятию бюджета будут предшествовать общественные слушания. Все желающие могут записаться для выступления и предложением по статьям расходов.

В рамках заседания был вручен почётный знак и наградной комплект «Почётный гражданин города-героя Мурманска» Галине Николаевне Бальбус.

В конце сентября Совет депутатов города Мурманска своим решением присвоил ей звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска». Традиционно новых почётных граждан чествуют в День города, но в этом году из-за пандемии эту традицию пришлось нарушить.

Галина Николаевна почти сорок лет проработала в дорожной отрасли Мурманска. Для многих она не только авторитет и профессионал высочайшего класса, но и человек, который в самой непростой ситуации может найти правильное решение.