Надежда Ларионова из Мурманска стала лучшим тренером по бережливому производству в России

В Москве прошёл финал конкурса «Тренер по бережливому производству – 2022. Применяй. Обучай. Совершенствуй». 13 финалистов из 127 участников конкурса из разных регионов страны боролись за звание лучших в трех номинациях.

Финалист от Мурманской области – тренер Регионального центра компетенций (РЦК) Надежда Ларионова заняла 1-е место в номинации «Тренер РЦК».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Региональный центр компетенций Мурманской области создан в 2021 году для реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда». Теперь высокий уровень квалификации наших экспертов признан и подтверждён на федеральном уровне.

Фото: https://vk.com/wall-120229555_83677?z=photo-120229555_457305252%2Falbum-120229555_00%2Frev