Надежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году

Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 10 работающих ожидают повышения в должности в наступающем году. Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 35%, среди женщин — лишь 26%.

Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 37%. Среди 35—44-летних верит в рост каждый третий (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение — 8%), а среди работников старше 45 лет — лишь каждый пятый (20%).

Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (34%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (27%).

Время проведения опроса: 25—29 декабря 2025 года.