Надежды жителей Авиагородка необходимо вписать в федеральные и региональные программы

Преображение Авиагородка стало главной темой рабочей встречи главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова с депутатом Владимиром Марыгиным и неравнодушным жителем района Андреем Новиковым.

В ЗАТО г.Североморск успешно работают сразу несколько программ, которые можно направить на благоустройство микрорайона. В рамках одной из них, программы поддержки местных инициатив, в 2017 году в Авиагородке появился «Народный сквер». В этом году обустройство ждёт и участок за сквером. Благодаря поддержке области, там планируют построить спортивный объект.

Зарекомендовала себя в муниципалитете и программа «Формирование комфортной городской среды». По мнению Владимира Марыгина и Андрея Новикова её можно использовать для преображения территории бывшей армейской бани. Они выразили готовность собрать мнения жильцов, чтобы выяснить, в каком направлении продолжать работу.

Так же на встрече обсудили модернизацию детской площадки в районе ул. Гвардейской, 43 и даже подготовку к зимнему празднику - жители Авиагородка мечтают о том, чтобы в микрорайоне была своя новогодняя ёлка. Глава ЗАТО пообещал оказать содействие в решении этого вопроса.